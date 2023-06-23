Ekonomik Güven Endeksi Haziran Ayında Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi, haziran ayında yüzde 2,5 oranında geriledi. TÜİK, haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mayıs ayında 103,7 iken, haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı.