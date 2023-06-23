Ekonomik Güven Endeksi Haziran Ayında Azaldı

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 101,1 oldu.