Ekonomik Güven Endeksi Haziran Ayında Azaldı
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TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 101,1 oldu.
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin haziran ayında yüzde 2,5 azalarak 101,1 olduğunu açıkladı.
TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak 101,1 oldu. Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,5 azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artarak yüzde 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.