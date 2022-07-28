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Ekonomik güven endeksi geriledi

Ekonomik güven endeksi geriledi

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 iken, Temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4'e geriledi.

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Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 iken, Temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 iken, Temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4'e geriledi.

Bir önceki aya göre Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 oranında artarak 68 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 85 değerini aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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