Ekonomik Güven Endeksi Ekim'de Yüzde 3,2 Arttı

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak 98 değerini aldı. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 3 artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3 artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalarak 86,3 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi