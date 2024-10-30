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Ekonomik Güven Endeksi Ekim'de Yüzde 3,2 Arttı

Ekonomik Güven Endeksi Ekim'de Yüzde 3,2 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksinin 98 değerine çıkarak yüzde 3,2 oranında arttığını açıkladı. Tüketici ve sektör güven endekslerinde genel bir artış gözlemlendi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ekim ayında yüzde 3,2 artarak 98 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak 98 değerini aldı. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 3 artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3 artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalarak 86,3 değerini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Türkiye Finans

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