Ekonomik Güven Endeksi Ekim Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında ekonomik güven endeksi 96,5 oldu. Tüketici, reel kesim, hizmet sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri de artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında ekonomik güven endeksi 96,5 oldu.

TÜİK, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre eylül ayında 95,4 olan endeks, ekimde yüzde 1,2 oranında artarak 96,5 olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 4,4 artışla 74,6, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artışla 105,3, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,5 artışla 113,6 olarak belirlendi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 azalışla 113,9'e düştü. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 oranında artışla 89,1 olarak açıklandı.