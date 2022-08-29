Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Ağustos Ayında Yüzde 1 Oranında Arttı Ekonomi Haberleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektör endekslerinin bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksi, ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektör endekslerinin bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksi, ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerini aldı. TÜİK, ağustos ayına dair ekonomik güven endeksini bugün açıkladı. Ekonomik güven endeksi, temmuz ayında 93,4 iken ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 oldu. Merkez Bankası'nın önceki günlerde açıkladığı ekonomi güven endeksi bileşenlerinden tüketici güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artmıştı. Bu iki sektördeki artış, ekonomik güven endeksinde artış yönünde etkili oldu. Ağustos ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 oranında azalmıştı. Kaynak: ANKA / Ekonomi Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Ağustos Ayında Yüzde 1 Oranında Arttı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.