Ekonomik Güven Endeksi Ağustos Ayında Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin ağustos ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerine gerilediğini açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi temmuz ayında 94,4 iken, ağustosta yüzde 1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı. Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 98 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 88 değerini aldı.