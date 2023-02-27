Ekonomik güven endeksi 99,1 oldu Ekonomi Haberleri Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,3 iken, Şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı. Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,3 iken, Şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,3 iken, Şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı. Bir önceki aya göre Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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