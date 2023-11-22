Ekonomik Araştırma Forumu'ndan Enflasyon Görünümü ve Tahmin Modelleri Konferansı

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD tarafından düzenlenen konferansta enflasyon görünümü ve tahmin modelleri ele alındı. Konferansa bankacılık sektörü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Koç Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından "Enflasyon Görünümü ve Tahmin Modelleri" konferansı gerçekleştirildi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Murat Özyeğin tarafından yapıldı.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Aran, konferansa ana tema konuşmacısı olarak katılarak "Enflasyon Patikasının Bankacılık Sistemi ve Reel Ekonomiye Etkileri" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Konferans kapsamında "Enflasyon Tahmin Modelleri" başlıklı bir panel de düzenlendi. Panele Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Çakmaklı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Özyeğin, enflasyonla mücadelede güçlü bir mutabakat oluşmasını ve sürecin desteklenmesini önemsediklerini belirtti. Özyeğin, özellikle reel kesim olarak bu sürece hazır olunmasının ve bu mücadelede sabırlı davranılmasının gerektiğine dikkati çekti.

Bu sürece kararlılıkla devam edilmediği takdirde, gelecek yıllarda çok daha ağır bir enflasyon yükünün taşınmak zorunda kalınacağını vurgulayan Özyeğin, TCMB'nin dezenflasyon süreci için işaret ettiği 2024'ün ikinci yarısı ve sonrası için tüm paydaşlar olarak kararlı olunması ve hedefin tek haneli enflasyon olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Hızla dış sermayeyi yeniden ülkemize çekmemiz gerekiyor"

Murat Özyeğin, ekonomik büyümenin sağlıklı ve sürdürebilir bir patikaya oturması ve potansiyelin yakalanması için içeride atılan adımların ötesinde küresel gelişmelerin de yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Özyeğin, "Son dönemde yaşanan jeopolitik değişimler, en başarılı ekonomi yönetimi seviyesine erişseniz bile, istenilen sonuçları elde etmenin önünde önemli bir bariyer oluşturabilir. Bu nedenle problemlerimizi hızla çözerek akran ülkelerden pozitif ayrışmalıyız. Ülkemizin ekonomik büyümesi dış kaynaklara dayanmaktadır ve bu modelin değiştirilmesi zaman alacaktır. Bu nedenle öngörülebilir ekonomi politikaları inşa eden ve bu politikaları güvence altına alan bir yaklaşım ile hızla dış sermayeyi yeniden ülkemize çekmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yalnızca doğru iktisadi politikaları uygulamanın yarışta kalmak için yeterli olmadığını aktaran Özyeğin, güçlü kurumların ve bunların politika yapma kapasitesinin bu süreçte son derece kritik olduğunu belirtti.

Özyeğin, hukukun üstünlüğü, yargının adil çalışmasının büyüme ve yatırımların artması noktasındaki öneminden bahsederek, sözlerini tamamladı.