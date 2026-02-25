Haberler

Ekonomiden sorumlu bakanlardan Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

Güncelleme:
Ekonomi yönetimi, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza-kırıma uğraması sonucu bir kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait bir F-16 uçağının kaza-kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman pilota Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 uçağının görev uçuşu sırasında kaza geçirdiğini ve kahraman pilotun şehit olduğunu, derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Vatanımızın güvenliği için fedakarca görev yapan aziz şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz millete başsağlığı dileyerek, "Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da şunları kaydetti:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağının görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

