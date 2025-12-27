Ekonomide 2025 böyle geçti: Ocak-şubat-mart

Türkiye açısından 2025'in ilk üç ayında, TBMM'de 5G test-deneme sürecinin başlamasının yanında ekonomik büyüme ve işsizlik gibi makro ekonomik konularda önemli gelişmeler yaşandı.

Söz konusu dönemde ekonominin yanı sıra bilim ve teknoloji alanında da önemli gelişmeler dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğinde açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi, 2024'te yüzde 3,3 büyüme başarısı gösterirken işsizlik oranı da 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 8,7'ye gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, TBMM'de 5G test-deneme sürecinin başladığını açıklaması, Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayınının başarıyla tamamlanması bu dönemdeki önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın sona ermesiyle bu ülkenin Türkiye ile ticari ilişkilerinde de yeni bir dönem başladı. Bu kapsamda Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ekonomisinde yılın ilk 3 ayında yaşanan bazı önemli gelişmeler şöyle:

2 OCAK

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet Kapısı'ndan 2024'te 4,2 milyar işlem yapıldığını bildirdi.

3 OCAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak gerçekleşti.

5 OCAK

Uraloğlu, 2024'te Türkiye'deki havalimanlarını, direkt transit yolcularla 230 milyon 224 bin 611 yolcunun kullandığını bildirdi.

11 OCAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk mühendislerince geliştirilen Milli Gözetim Radarı (MGR) Mode-S SSR'nin test süreçlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

15 OCAK

2025 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda yer alan 14 bin 238 projeye yaklaşık 1 trilyon 444,4 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Engelli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için getirilen yerlilik şartı ve bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresine ilişkin detaylar belli oldu. ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a yükseltildi. Bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

18 OCAK

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Axiom Space, kurulması planlanan Axiom Uzay İstasyonu ve diğer faaliyetlerde yer alacak Türk uzay sanayi için tedarik zinciri fırsatlarını araştırmak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

20 OCAK

Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğüne kayıtlı başkentteki taşınmazlara ilişkin özelleştirme ihalesinde 7 milyar 500 milyon lira ile ülke tarihinde bir taşınmaz ihalesindeki en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat AŞ sözleşmeyi imzalayarak arazileri devraldı.

24 OCAK

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, Türkiye'nin otomobili Togg'un yollara çıkmasının da etkisiyle 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 129,6 artarak 183 bin 776'ya yükseldi.

31 OCAK

Ticaret Bakanlığı ve TÜİK işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, 2024'te ihracat bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak, 261 milyar 855 milyon dolara ulaştı.

3 ŞUBAT

TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yİ-ÜFE yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.

4 ŞUBAT

Ticaret Bakanlığınca taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulaması devreye alındı.

5 ŞUBAT

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşmeyi 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı.

6 ŞUBAT

Türkiye'nin nüfusu, 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. 2023'te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024'te binde 3,4'e yükseldi

11 ŞUBAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabilecekleri "http://marketfiyati.org.tr" internet sitesini vatandaşların erişimine açtıklarını bildirdi.

Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye'ye ihracat ve Suriye'ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı.

12 ŞUBAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi "Gökdoğan"ın, atış testinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu bildirdi.

15 ŞUBAT

Rekabet Kurulu, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteren Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesilmesini kararlaştırdı.

16 ŞUBAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın yenilenmesi için Türkiye'den giden 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını bildirdi.

17 ŞUBAT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ilk atışı yapılan GÖKSUR IIR füzesine ilişkin, "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak." ifadesini kullandı.

18 ŞUBAT

TÜİK, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,6 oldu.

19 ŞUBAT

Türksat 6A'nın uzaydaki ilk test yayını başarıyla tamamlandı.

24 ŞUBAT

MOI OGG, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi verdi.

28 ŞUBAT

TÜİK, 2024'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,3 büyüme gösterdi.

2 MART

9'uncusu düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferinde Türkiye'nin araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adası'nda "çok düşük frekans yakın uzay gözlemleri" için istasyon kuruldu.

3 MART

TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yİ-ÜFE yüzde 2,12 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olarak kayıtlara geçti.

5 MART

Turkcell, İzmir ve Milano arasında denizaltından fiber optik kablo altyapı çalışması başlattı.

7 MART

Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'nın özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 20 milyar lira ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TBMM'de 5G test-deneme sürecinin başladığını açıkladı.

10 MART

Van'dan İran'ın başkenti Tahran'a tren seferleri başladı.

Türkiye'nin ilk girişim ofisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bilkent Cyberpark'ta açıldı.

12 MART

Aydın memecik zeytini AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

14 MART

Milli Banliyö Tren Seti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

16 MART

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de kurulacak Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesinin imzalandığını, barajın Nisan 2028'de tamamlanmasının planlandığını belirtti.

20 MART

Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 8,7'ye gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

25 MART

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi (ETMIC)" için genel ihale ilanına çıkarken bu kapsamda maliyetin İslam Kalkınma Bankasından sağlanan 246 milyon 400 bin avroluk finansmanla karşılanacağı belirtildi.

29 MART

Bireysel sıfır taşıtlar, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kapsamından çıkarıldı.