Ekonomide 2025 böyle geçti: Ekim-kasım-aralık

Yılın son çeyreğine ilişkin ekonomi gündeminde, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'deki yasalaşma süreci, büyümedeki olumlu seyir, 5G ihalesinin gerçekleştirilmesi ve savunma sanayisine yönelik gelişmeler öne çıktı.

Ekim-kasım-aralık döneminde, makro ekonomik verilerden savunma sanayisindeki gelişmelere kadar çok sayıda önemli gündem maddesi dikkati çekti.

Türkiye'de 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi yapıldı. İhalede 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı KDV dahil 3 milyar 534 milyon doları buldu.

Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte, havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

İhracatta rekorlara imza atılan bu dönemde, yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefine eylül ayı itibarıyla ulaşıldı.

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü ve böylece kesintisiz 21 çeyrektir büyümesini sürdürdü.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ekim-kasım-aralık döneminin önemli ekonomik gelişmeleri şöyle:

2 EKİM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın yıllık bazda yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaştığını belirterek, "Bu yıl sonu için belirlenen 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatı hedefimize eylül itibarıyla ulaştık." dedi.

3 EKİM

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

11 EKİM

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Buna göre, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlığa aktaracak. Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığı (dara) artık zorunlu olarak düşülecek.

14 EKİM

Deprem bölgesinin ayağa kalkması için oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu faaliyete geçti.

15 EKİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesi öncesi yapılan Anadolu Ajansı özel yayınında "5G'de yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz. Yerliliğin, bütün haklarının da Türkiye'ye ait olduğu en az yüzde 30 üründen olması gerekiyor, şartımızı böyle koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

16 EKİM

5G ihalesi yapıldı. İhalede 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Buna göre, 2026 yılında bütçe giderleri 18 trilyon 979 milyar lira, bütçe gelirleri ise 16 trilyon 266 milyar lira olarak öngörüldü.

24 EKİM

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı. Bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.

28 EKİM

ALTAY Tankı Seri Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Tank Teslimat Töreni yapıldı.

30 EKİM

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı.

3 KASIM

TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yİ-ÜFE yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

4 KASIM

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığının kontrol altına alındığını, ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımının büyük oranda sınırlandırıldığını ifade etti.

Bakan Bolat, ekimde hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırıldığını belirterek "Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. En yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son 12 aylık ihracatta 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık." dedi.

5 KASIM

Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarını tercih eden tüm yolcular adına 1 yıl boyunca birer fidan dikilecek.

Türk kahvesi, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk "geleneksel ürün adı" oldu.

Gaziantep lahmacunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

9 KASIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen "Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyası kapsamında her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikilecek.

13 KASIM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirdi. Kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı oranının yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık tecil faizinin de yüzde 39'a indirilmesi kararlaştırıldı.

Planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da olan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı.

16 KASIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, metro tünellerine olağanüstü durumlarda yaklaşık 1,4 milyon kişinin sığınabileceğini bildirdi.

17 KASIM

Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

19 KASIM

Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yaptı.

20 KASIM

Yenice ilçesine özgü, ıhlamur ve çiçek nektarlarından üretilen "Yenice Ihlamur Balı", Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

24 KASIM

Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu.

26 KASIM

Entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla Türk savunma sanayisi bünyesinde 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı.

"Serbest Rota Hava Sahası" uygulaması, Türk Hava Sahası'nda devreye alındı.

27 KASIM

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.

28 KASIM

İşsizlik oranı ekimde 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesinde ölçüldü.

30 KASIM

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte, havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

1 ARALIK

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüdü ve böylece büyüme trendini 21 çeyreğe taşımış oldu.

ASELSAN'ın LUNA-1 alçak yörünge IoT (nesnelerin interneti) uydusu, SpaceX Falcon-9 roketiyle yörüngeye fırlatıldı.

Maraş çöreği, AB'den coğrafi işaret tescili alan 44. ürün oldu.

3 ARALIK

TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 oldu.

4 ARALIK

Bakan Bolat, ihracatın kasımda yüzde 2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Kasım itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,6 milyar dolar ile rekor seviyede gerçekleşti." dedi.

6 ARALIK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un TURQUALITY Programı'na katıldığını belirterek, "Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak." ifadesini kullandı.

9 ARALIK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliğinde (AARIENEA) ilk kez başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.

TÜİK, yeni yılda devreye alacağı enflasyon hesaplama güncellemesiyle, "2003=100" olan baz yılı "2025=100" olarak değiştireceğini duyurdu.

10 ARALIK

Bakan Uraloğlu, "1 Nisan 2026'da 5G sinyali ile ülkemizi tanıştıracağız ve 2 yıl içerisinde bunu tüm ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız." dedi.

14 ARALIK

Bakan Yumaklı, tarladan sofraya izlenebilir ve sürdürülebilir sistem hedefi kapsamında "B-Reçete" pilot uygulamasına Ocak 2026'dan itibaren Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde başlayacaklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapım çalışmalarına 2026'da başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

15 ARALIK

Bakan Uraloğlu, Türksat tarafından kurulacak Gölbaşı Veri Merkezi'nin inşaat çalışmalarını 2026 yılında tamamlamayı amaçladıklarını bildirerek "Kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, "2026'da daha destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, sıkı para ve maliye politikası, güçlenen finansal istikrar, beklentilerdeki iyileşmenin hızlanmasıyla dezenflasyonda daha güçlü momentum olacak, dolayısıyla 2026 yılında enflasyonun hedefler doğrultusunda düşmeye devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

19 ARALIK

Vergiye yönelik düzenlemeleri içeren "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, asgari ücretin 7,5 katı uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Geçici vergi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin kazançları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilebilecek.

21 ARALIK

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

22 ARALIK

Bakan Yumaklı, Burdur Gölü için hazırlanan eylem planını açıkladı.

23 ARALIK

Asgari ücret 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendi. 2025'te 1000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği ise gelecek yıl için 1270 lira olarak uygulanacak.