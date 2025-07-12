Ekonomi yönetiminden AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin değerlendirme

Kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlar, AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin üretim, emek, alın teri ve bereket demek olduğunu belirterek, "AK Parti, sınırlarımızın ötesinde, kardeş, dost ve gönül coğrafyalarımızın umudu olan küresel bir liderin, Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı'na kararlılıkla yürümeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da toplantı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Oturumları'nın ilkine katıldıklarını, ekonomi oturumunda, Türkiye'nin ekonomik ve ticari alanda attığı kararlı ve tarihi adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı politikalarla, yüksek teknoloji içeren ve katma değeri yüksek ürünler ihraç ederek güçlü Türkiye idealini adım adım gerçeğe dönüştürdüklerine işaret eden Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, adil, şeffaf ve kurallara dayalı bir piyasa düzeninin tesisi, yerli ve milli üretimin güçlenmesi ve şirketlerimizin küresel rekabette öncü konuma yükselmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmasına şahitlik ettiklerini belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söktü, Terörsüz Türkiye projemiz ile Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralandı." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Ortak Akıl Oturumları kapsamında kalkınma oturumuna katıldıklarının bilgisini veren Uraloğlu, burada ilgili bakanlarla istişare edip soruları yanıtladıklarını bildirdi.