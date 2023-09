Ekonomi yönetimi OVP'nin detaylarını anlattı: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari açığı düşürmek için yatırımınızı da azaltabilirsiniz, tasarrufunuzu da artırabilirsiniz, iki yolu var. Biz, yatırımları azaltarak değil, tasarruflarımızı arttırarak bu dengeyi iyileştiriyoruz. Dolayısıyla büyürken hem de cari açığımızı düşürmüş oluyoruz." dedi.

Cevdet Yılmaz, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ( Ovp ) kapsamında yerli ve yabancı ajansların temsilcileriyle bir araya geldi.

Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.

Toplantıda soruları yanıtlayan Yılmaz, asgari ücretin tek başına hükümetin belirlediği bir rakam olmadığını, memurlar için geçen yıl, reel olarak, ciddi artış yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, enflasyon farkının memur maaşlarına yılbaşında yansıtılacağını belirterek, "Dolayısıyla hem alacakları artış hem enflasyon farkının yansımasıyla memur maaşlarında ciddi bir artış öngörüyoruz. Bu, memur emeklilerine de yansımış olacak. Diğer emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı tabii ki dikkate alabiliriz. Bu konuda yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz." diye konuştu.

Toplumun hiçbir kesimini bugüne kadar enflasyona ezdirmediklerine işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti'nin son 20 yılına bakın. Tek bir kesim var enflasyon karşısında ücreti gerilemiş olan. Sadece üst düzey kamu yöneticileri var. Onun dışında hiçbir kesimin ücret artışları enflasyon altında kalmadı. AK Parti bunu başardı. Önümüzdeki dönemde de bu yapısal reformlar arasında insan odaklı birçok reformumuz var. Sosyal adaleti gözetici reformlarımız var. Örneğin vergileri yeniden düzenlerken mutlaka sosyal adaleti de bir parametre olarak burada dikkate alan bir yaklaşımı sergileyeceğiz."

Vergileri bir taraftan sadeleştirirken diğer taraftan daha adaletli bir dağılım sağlama yönünde perspektifleri bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Sosyal refahın artışında eğitim meslek sağlık konusundaki çabalarımız, bütün bunlar yine sosyal refahın artmasında önemli unsurlar diye düşünüyorum. Yine sosyal destekleme sistemimizin etkinleştirilmesi, hedef odaklı bir şekilde geliştirilmesi, belli bir gelir düzeyinin bütün ailelere yaygınlaştırılması, sosyal adalet ve refah anlamında yine önemli bir unsur olacak." dedi.

"Türkiye kendi içinde daha fazla tasarruf yapacak"

Yılmaz, yıl sonu için cari açığın milli gelire oranını yüzde 4 olarak öngördüklerini ifade ederek, "Bu noktada özellikle yılın ikinci yarısında turizmle ihracattaki gelişmeler hem büyümemizi yukarı çekecek hem de cari açığımızı düşürücü bir etkide bulunacak. Gördüğümüz bu. Dolayısıyla bir taraftan da, işte altın ithalatında aldığımız tedbirler vesaire... Onların da etkisiyle ikinci yarıda daha olumlu bir perspektifimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Dönem boyunca kademeli bir şekilde bu cari açığın düşmesini ve yüzde 2'ler civarına inmesini beklediklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aynı süreçte tabii iç tasarruf oranlarımızın 1,6 altı puan, toplam iç tasarruflarımızın artmasını öngörüyoruz. Bunun anlamı şu. Türkiye kendi içinde daha fazla tasarruf yapacak. Yatırımlarını daha çok iç tasarruflarla karşılayacak. Dolayısıyla dış tasarrufa daha az ihtiyaç duyduğu bir dönem olacak. Dışarıdan gelen tasarruflarda daha çok rezervimizi artıracak inşallah."

Yılmaz, yapısal dönüşümlerin belli bir vade içinde sonuç ürettiğine dikkati çekerek, "Yapısal dönüşümlerimizin birçoğu, bakarsanız aslında enerjide olsun, diğer alanlarda olsun, sağlık endüstrilerinde olsun ithal ettiğimiz ürünleri yurt içinde üretmeyi öngören, dışa bağımlılığı azaltmayı öngören çok sayıda tedbirimiz var. Ama bunların sonuç üretmesi elbette belli bir vade içinde gerçekleşecek. O vade işte 5 yıllık planımız var." diye konuştu.

"Cari açık, yatırımlar azaltılarak değil, tasarruflar artırılarak düşecek"

Belli bir düzeyin üstüne çıktığında cari açığın kalkınma sürecini sekteye uğratıcı bir hale geldiğine dikkati çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ama belli bir düzeye, aşağıya çektiğiniz zaman daha yönetilebilir. İşte dış sağlıklı, dış uzun vadeli dış finanslarla rahatlıkla finanse edilebilir bir noktada olduğu zaman kalkınma sürecinin önünde bir kısıt olmaktan çıkmış oluyor. Yüzde 2'ler civarında bir cari açık kesinlikle bir kısıt olmaktan çıkıyor. Yani büyüme sürecinde sürdürülebilir bir kısıt oluşturacak bir oran değil. Ama biz yine de iddiamızı koruyoruz. Cari fazlaya uzun vadede geçme yönünde politikalarımızı da devam ettireceğiz."

Yılmaz, AK Parti'nin hiçbir zaman "gerçekçi olmayan, altı dolu olmayan" bir siyaset izlemediğine işaret ederek yerel seçimler için de bunun geçerli olduğunu anlattı.

Avrupa Birliği'nin Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri'nin "Siz bir hub olmaktan bahsediyorsunuz ama zaten biz hubsınız" dediğini aktaran Yılmaz, "Yani şu anki haliniz bile son derece güçlü, ileride tabii çok daha iyi olması Avrupa'nın geleceği açısından da son derece önemli. Dolayısıyla Avrupa-Türkiye ilişkilerinde de enerji şu anda önemli bir pozitif başlık haline gelmiş durumda." dedi.

Yılmaz, "Cari açığı düşürmek için yatırımınızı da azaltabilirsiniz, tasarrufunuzu da artırabilirsiniz, iki yolu var. Biz, yatırımları azaltarak değil, tasarruflarımızı arttırarak bu dengeyi iyileştiriyoruz. Dolayısıyla büyürken hem de cari açığımızı düşürmüş oluyoruz." ifadesini kullandı.

"Yapıcı eleştirilere, yeni katkılara, önerilere her zaman açık olacağız"

TCMB'yi rezerv biriktirme süreci için tebrik eden Yılmaz, "Diğer taraftan da regülasyonlarda sadeleştirme süreci var. Bu da çok kıymetli gerçekten. Aşama aşama bir sadeleştirme görüyoruz. Bu iki eğilim çerçevesinde bu sorunların kendiliğinden zaman içinde çözüleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, OVP'nin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi yapıcı eleştirilere, yeni katkılara, önerilere her zaman açık olacağız. İster muhalefetten, ister farklı çevrelerden olsun, biz milletimizin lehine, faydasına olabilecek her türlü eleştiriyi, her türlü öneriyi de olumlu bir şekilde karşılamaya hazırız. Amacımız, ülkemize hizmet etmek, sorunları çözmek, daha güçlü yarınlara ülkemizi taşımak. OVP'nin burada bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bütüncül bir çerçeve sunuyor bize. Koordinasyon içinde, takım çalışması ruhu içinde, ülkemize hep birlikte inşallah hizmet etmeye devam edeceğiz diyorum."

(Sürecek)