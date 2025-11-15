Haberler

KKTC'nin Kuruluşunun 42. Yıl Dönümü Kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü, yayımladıkları mesajla kutladılar.

Ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42. yıl dönümünü, yayımladıkları mesajla kutladılar.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının hürriyet uğruna verdiği mücadelenin, bugün dua ve minnetle andıkları şehitlerin ve mücahitlerin emaneti olduğunu bildirdi. Bu aziz emanetin, Kıbrıs Türkü'nün iradesi ve Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle ilelebet yaşayacağını vurgulayan Bolat, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü gönülden tebrik ediyor, bu önemli günde Kıbrıs Türkü'nün huzur, güven ve istikrar içinde daha müreffeh yarınlara yürümesini Yüce Rabbimizden niyaz ederken, tüm Kıbrıs Türk halkını muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü yürekten kutladığını belirterek, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesi, cesareti ve kararlılığıyla filizlenen bu onurlu yürüyüş, bugün bağımsızlıkla taçlanmış bir devletin gururudur. Bu vesileyle KKTC'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele ederek şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve egemenlik mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Gazilerimize Allah uzun ömürler versin." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Trafikte magandalığa soyunanlar dikkat! Cezası 180 bin liraya çıkarılacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası katbekat artırılıyor
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Amrabat piyangosu
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.