Ekonomi yönetimi 10 Kasım'da Atatürk'ü anma mesajları yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Atatürk'ü anma mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye'nin ekonomi yönetimi "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajlarını X sosyal medya platformundan paylaştı.

Şimşek, paylaşımında "Saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andığını bildirdi.

Yumaklı, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacaklarının altını çizerek, "Cumhuriyet'imizin banisi, Milli Mücadele'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Atatürk'ün istiklale ve istikbale olan aşkını milletçe örnek aldıklarına işaret ederek, "Bağımsızlık mücadelemizin Başkumandanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde saygıyla andığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tam bağımsızlık idealine sahip çıkarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükseltmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Milli sanayimizi büyütecek, Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimize muhakkak ulaşacağız. Cumhuriyet, Türk gençliğinin omuzlarında ilelebet yaşayacak."