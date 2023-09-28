Ekonomi Koordinasyon Kurulu Yatırımcıların Finansman İmkanlarını Artırmak İçin Yeni Stratejiler Üzerinde Görüşüyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, yatırımcıların finansman imkanlarını artıracak yeni stratejiler üzerinde görüşmeler yapıyor. Bu stratejiler arasında Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) de bulunuyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: "Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımcıların finansman imkanlarını artıracak yeni stratejiler istişare edilmiştir." - ANKARA