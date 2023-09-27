Ekonomi Koordinasyon Kurulu Yarın Toplanacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Toplantıda finans teması çerçevesinde yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) başta olmak üzere, yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ile Aile ve Gençlik Bankası değerlendirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu(EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığında toplanacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu(EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yarın toplanacak. Finans temalı gerçekleştirilecek olan EKK toplantısında; başta yatırım taahhütlü avans kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımların finansmanı, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, dijital para çalışmalarında son durum, katılım finans çerçeve kanunu çalışmaları ve Aile ve Gençlik Bankası gibi başlıca konular değerlendirilecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. - ANKARA