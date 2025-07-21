Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Yapısal Reformlara Devam Edileceğini Açıkladı

'KAPSAMLI YAPISAL REFORMLARA KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan kurulun ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun bugün 2025 yılı beşinci toplantısını gerçekleştirdiği belirtilerek, "Küresel belirsizliklerin ve bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bu dönemde, odağına fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve kalıcı refah artışını alan programımız sayesinde ekonomimizin temelleri güçlenmiş ve dayanıklılığı artmıştır. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ekonomik dengelenmenin sağlıklı biçimde sürdürülmesi amacıyla para, maliye ve gelir politikalarının uyumuna özel bir vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede, harcamalarda etkinliği ve verimliliği artıracak tasarruf tedbirleri, vergi sisteminde adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanlarında atılacak somut adımlar belirlenmiştir. Aynı zamanda, yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda sanayi politikalarının geliştirilmesi, nitelikli iş gücünün artırılması, altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedeflerin kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için afetlere hazırlık, enflasyonla mücadele, mali disiplin, yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracat artışı, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık hizmetleri ile iş gücü piyasası, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar gibi pek çok alanda kapsamlı yapısal reformlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

'TARIMSAL ÜRETİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR'

İklim değişikliğinin giderek artan olumsuz etkileri, yaşanan doğal afetler ve tedarik zincirindeki aksaklıkların; tarımın ve kırsal kalkınmanın önemini daha da artırdığı vurgulanarak, "Tarım politikaları, gıda arz güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesi açısından da kritik bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, kırsal kalkınmayı desteklemek, gençlerin ve kadın girişimcilerin tarımsal üretimde yer almalarını sağlamak amacıyla uygun faizli kredi, destek, hibe ve girişimcilik programları uygulanmaktadır. Ayrıca gençlerin tarım sektörüne yönlendirilmesi için mesleki eğitim programları ve teknoloji odaklı tarım projeleri hayata geçirilmektedir. Böylece tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve teknoloji kullanımının artırılması hedeflenmektedir. Ülkemizde tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri de ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle kesintisiz olarak devam etmektedir. Piyasa denetimleriyle ürünlerin yasal düzenlemelere uygunluğu kontrol edilmekte, vatandaşlarımızın güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşması sağlanmaktadır. Ayrıca piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle ihracat potansiyelimiz artırılarak Türkiye markasının küresel düzeyde güçlendirilmesine katkı sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'ÜLKEMİZİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Açıklamada ayrıca, bugünkü toplantıda ele alınan temel konulara yer verilerek, şöyle denildi: "Ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla belirlenen ve bir takvim çerçevesinde yürütülen OVP (2025-2027)'deki yapısal tedbirlerin mevcut durumu değerlendirilmiş; çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla gençlerin tarıma yönlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilmiş; tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçi destek mekanizmaları kapsamında ilave adımlar değerlendirilmiştir. Ülkemizdeki piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerindeki mevcut durum ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmış; bu alandaki etkinliğin artırılması için atılması gereken adımlar ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Türkiye Yüzyılı'nda kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşmak amacıyla rekabet gücümüzü ve katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Güçlü üretim kapasitesi, genç ve dinamik iş gücü, stratejik coğrafi konumu ve istikrarlı ekonomi politikaları sayesinde ülkemizin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."