Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında bütçe açığı hedefi belirlendi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını Avrupa Birliği (AB) standartlarında tutacak bir yaklaşımın devam ettirileceğine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikincisi düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde güncel ekonomik gelişmeler ve öncelikli ekonomi politikalarını görüşmek üzere bu dönemin ikinci toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi. Haziran ayında gerçekleştirilen ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu dönemde depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergisel düzenlemeler ve alınan tasarruf tedbirleri ile finansal istikrarın pekiştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bugünkü toplantıda ilk olarak güncel makroekonomik gelişmeler ile bütçe görünümü değerlendirilmiştir. Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir" denildi.

OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarının güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritasının ortaya konulacağı belirtilen açıklamada, "İlgili tüm kesimlerle istişare içinde hazırlanacak OVP'nin öngörülebilirliği arttırarak yatırım ortamına önemli katkılar sunması beklenmektedir. Mali disiplini esas alan maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecektir. Toplam maliyeti 104 milyar dolara ulaşan deprem konusunda ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi ve deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın rehabilitasyonuna bütçe imkanları içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüm kurumların öncelik tanıması sağlanacaktır. Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir. Bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası'nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ele alınmıştır. Para politikasının genel çerçevesi ile son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yapılmış, Kur Korumalı Mevduat konusunda gelişmeler değerlendirilmiştir. Toplantıda mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği özel olarak değerlendirilmiş, tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alınmıştır. Otomotiv ve gıda perakende sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamalar ile bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü ilerlememizi sağlayacak gündem önerileri sunulmuş ve bu süreçte ilgili tüm kurumlarımızın uyum, iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde çalışma kararlılığı vurgulanmıştır. Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek nitelikli yatırımlarla yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da güçlendirecek, istihdam artışını destekleyecek, tasarrufları artırarak cari işlemler açığında kalıcı iyileşmeyi sağlayacak etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde hayata geçirilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA