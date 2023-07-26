Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sonrası Açıklama Yapıldı
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, finansal istikrarın pekiştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca Orta Vadeli Program'a ilişkin hazırlıkların gözden geçirildiği ve enflasyonun yeniden tek haneli seviyelere düşürülmesinin temel hedef olduğu ifade edildi.
'FİNANSAL İSTİKRARIN PEKİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR'
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 3,5 saat süren toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde güncel ekonomik gelişmeler ve öncelikli ekonomi politikalarını görüşmek üzere bu dönemin 2'nci toplantısını gerçekleştirmiştir. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerimizin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu dönemde depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergisel düzenlemeler ve alınan tasarruf tedbirleri ile finansal istikrarın pekiştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmiştir" denildi.'OVP'YE İLİŞKİN HAZIRLIKLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ'Bugünkü toplantıda ilk olarak güncel makroekonomik gelişmeler ile bütçe görünümünün değerlendirildiği belirtilerek, "Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır. İlgili tüm kesimlerle istişare içinde hazırlanacak OVP'nin, öngörülebilirliği arttırarak yatırım ortamına önemli katkılar sunması beklenmektedir. Mali disiplini esas alan maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecektir. Toplam maliyeti 104 milyar dolara ulaşan deprem konusunda ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi ve deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın rehabilitasyonuna bütçe imkanları içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüm kurumların öncelik tanıması sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.'KKM KONUSUNDA GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ'Ayrıca bundan sonraki süreçte temel makroekonomik hedefin enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:
"Bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası'nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ele alınmıştır. Para politikasının genel çerçevesi ile son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yapılmış, Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda gelişmeler değerlendirilmiştir. Toplantıda mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği özel olarak değerlendirilmiş, tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alınmıştır. Otomotiv ve gıda perakende sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamalar ile bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü ilerlememizi sağlayacak gündem önerileri sunulmuş ve bu süreçte ilgili tüm kurumlarımızın uyum, iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde çalışma kararlılığı vurgulanmıştır. Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek, nitelikli yatırımlarla yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da güçlendirecek, istihdam artışını destekleyecek, tasarrufları artırarak cari işlemler açığında kalıcı iyileşmeyi sağlayacak etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde hayata geçirilecektir."