Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alındı ve para politikası kararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ihracat, yatırım, destek önerileri, stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği de görüşüldü.