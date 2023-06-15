Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

'TÜRKİYE FİNANSAL İSTİKRARINI PEKİŞTİRECEK'

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'ndan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Toplantıda, ilgili kurumların sunumları sonrasında makro-ekonomik görünüm ile bütçe görünümünün detaylı bir şekilde değerlendirildiğini kaydeden Yılmaz, "Temel politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca EKK'nın yeni döneme ilişkin çalışma esasları ve öncelikleri istişare edilmiştir. Türkiye yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

'İSTİŞARE İÇİNDE, ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ'

Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı'nı ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmayı planladıklarını aktararak, "Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız Orta Vadeli Program ile kamu politikaları ve uygulamalarını yeniden şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız. İlgili taraflarla istişare içinde, ortak akılla hareket edecek, STK'ların, iş dünyasının, akademinin ve sektördeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde yönetim sistemimizin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından en üst düzeyde yararlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.