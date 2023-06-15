Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile finansal istikrarını pekiştireceğini ve insan odaklı kalkınmasını sürdüreceğini belirtti.
'TÜRKİYE FİNANSAL İSTİKRARINI PEKİŞTİRECEK'
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'ndan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni döneme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Toplantıda, ilgili kurumların sunumları sonrasında makro-ekonomik görünüm ile bütçe görünümünün detaylı bir şekilde değerlendirildiğini kaydeden Yılmaz, "Temel politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca EKK'nın yeni döneme ilişkin çalışma esasları ve öncelikleri istişare edilmiştir. Türkiye yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile finansal istikrarını pekiştirecek, insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde, ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.'İHRACAT VE TURİZM GELİRLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ'İstikrar ve güven içinde büyüme ile birlikte istihdamı artırmanın ve büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmanın temel amaçları olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu amaca dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken; cari açığı sürdürülebilir büyümenin önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu doğrultuda, teknolojik atılımlarımızı devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız" diye konuştu.'ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ'Dünyanın ve bölgenin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu ancak bu zorlukların yanında fırsatların da ortaya çıktığını belirten Yılmaz, "İstikrar ve güven içinde, güçlü liderlik ve tutarlı politikalar seti ile zorlukları aşacak ve fırsatları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri; plan, program ve eylem planları ile hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız" dedi.
'İSTİŞARE İÇİNDE, ORTAK AKILLA HAREKET EDECEĞİZ'
Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı'nı ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmayı planladıklarını aktararak, "Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız Orta Vadeli Program ile kamu politikaları ve uygulamalarını yeniden şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız. İlgili taraflarla istişare içinde, ortak akılla hareket edecek, STK'ların, iş dünyasının, akademinin ve sektördeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde yönetim sistemimizin sunduğu hızlı ve etkin çalışma imkanlarından en üst düzeyde yararlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.