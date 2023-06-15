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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Haberleri

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yeni dönemin ilk toplantısına; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da kurul üyesi olmamasına rağmen toplantıda yer aldı. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Yeni dönemin ilk toplantısına; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da kurul üyesi olmamasına rağmen toplantıda yer aldı. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Sarı - Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cevdet Yılmaz Ekonomi Haberler

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