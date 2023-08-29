Ekonomi Koordinasyon Kurulu Son Durumu Değerlendirdi

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, yaklaşık 3 saat 45 dakika süren Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Kurul'un, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde son dönem makroekonomik gelişmeler ile Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik son durumu görüşmek üzere yılın 3'üncü toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi. İlk toplantıdan bu yana ekonominin dengelenmesi, makro finansal istikrarın sağlanması ve mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı kaydedilerek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda, dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir. Fiyat istikrarının yanı sıra; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecektir" denildi.

'YAPISAL REFORM ALANLARI DEĞERLENDİRİLDİ'

Toplantıda görüşülen konular, şu şekilde özetlendi:

"Bugünkü toplantıda ilk olarak OVP (2024-2026) çalışmalarında gelinen son durum ile programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirilmiştir. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere 3 temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflenmekte; bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye, her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir. Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçılarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarımızca alınan tedbirler değerlendirilmiştir. Dış ticarette açık verdiğimiz önemli bir husus olan enerji konusunda genel görünüm değerlendirilmiş, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak ve enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritamızın detayları, kurul üyelerimizle istişare edilmiştir. Ayrıca, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması kararı alınmıştır."