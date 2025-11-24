Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan Dijital ve Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 8'inci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda dijital ve teknolojik dönüşüm konuları ele alındı.

EKK 2025 yılı 8'inci toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamaya göre, düzenlenen toplantıda yeşil, dijital ve teknolojik dönüşümü hızlandırarak katma değeri yüksek, verimli ve rekabetçi bir sanayi üretimi ile ihracat öncelikleri konuları masaya yatırıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımlarını etki değerlendirmelerine dayalı olarak daha seçici, odaklı ve etkin bir yapıda yürütülmesini planlandı. Bu kapsamda toplantıda alınan kararda ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedefi politikalarının uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

"Bütüncül bir çerçevede oluşturduğumuz politikalarımızı etkin bir koordinasyon içinde uygulamaya devam ediyoruz"

EKK'da, yapılan toplantıda üretim ve yatırım politikalarında yeni bir dönüşüm ihtiyacının olduğu belirtilerek, "Bütüncül bir çerçevede oluşturduğumuz politikalarımızı etkin bir koordinasyon içinde uygulamaya devam ediyoruz. Küresel ticarette artan korumacılık eğilimleri ve sınırda karbon düzenlemeleri, üretim ve yatırım politikalarında yeni bir dönüşüm ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu süreçte öngörülebilir ve dönüşümü destekleyen politikalar uygulayan ülkeler daha avantajlı olacaktır. Ülkemiz, jeostratejik konumu ve güçlü üretim kapasitesi sayesinde bu fırsatları değerlendirme konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bu doğrultuda, ihracatın sürdürülebilirliğini ve sanayinin rekabet gücünü artırmak için düşük karbonlu üretime geçişi hızlandırıyor, sanayi politikalarını yeşil ve dijital dönüşüm eksenlerinde şekillendiriyoruz. Yoğun diplomatik müzakerelerimiz sonucunda, 2026 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31. dönem başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenmemiz, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarımızı güçlendirecektir. 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadelede temel esasları belirleyen İklim Kanunu temmuz ayında yürürlüğe girmiştir. Kanunla, Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin yasal dayanağı oluşturulmuş ve Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile uyumlu ulusal karbon piyasasının altyapısı tesis edilmiştir. Bu adım, en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm politikalarına uyumu destekleyerek rekabet gücümüzün artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimi artırmak amacıyla sektörel önceliklere dayalı aktif sanayi politikaları uyguluyoruz. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile proje bazlı yatırımları, yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile üretken sektörlerde yatırımları, bölgesel kalkınmayı, dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarını destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz"

Kurul, yapılan toplantıda küresel rekabeti güçlendirmek amacıyla, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum için yürütülen çalışmalar ile izlenecek yol haritası doğrultusunda ilerleneceğini vurgulayarak, "Ayrıca yeniden yapılandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı kapsamında, uzun vadeli ve uygun şartlarda finansman imkanı sunarak stratejik yatırımları hızlandırıyoruz. Bu kapsamda bugünkü EKK toplantısında ele alınan temel hususlar şunlardır; Küresel rekabet gücümüzü güçlendirmek amacıyla, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na uyum için yürütülen çalışmalar ile izlenecek yol haritası değerlendirilmiştir. Katma değerli üretimi artıracak ve sürdürülebilir cari işlemler dengesini kalıcı hale getirecek teknolojik ve stratejik yatırımları destekleyen YTAK programının uygulama ve ilerleme süreçlerine ilişkin durum değerlendirmesi yapılmıştır. Devlet yardımlarının etki analizi çalışmaları kurul üyeleriyle paylaşılmış ve yardımların etkinliğinin artırılması için gerekli adımlar istişare edilmiştir. Ekonomide dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Yeşil, dijital ve teknolojik dönüşümü hızlandırarak katma değeri yüksek, verimli ve rekabetçi bir sanayi üretimi ile ihracat önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Devlet yardımlarının etki değerlendirmelerine dayalı olarak daha seçici, odaklı ve etkin bir yapıda yürütülmesini sağlayacağız. Üretkenliği artırarak küresel ölçekte rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" cümlelerine yer verildi. - ANKARA