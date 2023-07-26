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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Haberleri

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alınacak. Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM'deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliğini değerlendirme başlıkları görüşülecek.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

ANKARA - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Eylül ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program hazırlık süreci ele alınacak. Ayrıca son dönemdeki para politikası kararları hakkında bilgilendirme, ihracat, yatırım, destek önerileri, KKM'deki gelişmeler, otomotiv, gıda ve perakende sektörlerinde yaşanan stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına karşı yürütülen çalışmalar ile mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliğini değerlendirme başlıkları görüşülecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Eylül Ekonomi Haberler

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