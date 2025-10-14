Ekobord, Mono Serisi Ürünlerini İngiltere'ye Yeniden İhraç Etti

Vefa Group bünyesinde faaliyet gösteren yapı malzemeleri markası Ekobord, Mono serisi ürünlerini İngiltere'ye yeniden ihraç etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ekobord, ürettiği katma değerli fibercement levhalarla dünya pazarlarındaki büyüme hedefine ilerlemeye devam ediyor.

Ekobord, İngiltere'ye yönelik ihracat faaliyetleri kapsamında, 1200x2400 milimetre ölçülerindeki Mono serisi fibercement levhalarının yeni sevkiyatını gerçekleştirdi. Marka, tekrar eden siparişlerle İngiltere'deki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Yüksek mukavemet, dayanıklılık ve estetik özellikleriyle öne çıkan fibercement levhalar, farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen "flow-on" teknolojisiyle çeşitli yapı türlerinin dış cephelerinde kolaylıkla uygulanabiliyor. Ürünler, doğal malzeme hissi veren ekstra belirgin ve estetik 6 farklı doku seçeneği sunuyor.

Şirket 20'den fazla ülkeye ihracat yaparken, Bilecik'teki modern üretim tesislerinde ürün kalınlığına göre ortalama yıllık 6 milyon metrekareden fazla levha üretimi gerçekleştiriyor. Markanın renkli fibercement levhaları, "Colorex serisi" ile uluslararası pazarda yüksek standart oluşturmayı amaçlıyor.

Silis kumu, çimento ve selülozdan oluşan fibercement levhalar, insana ve doğaya saygılı ham madde kullanımı, yüksek enerji verimliliği sunan yalıtım özellikleri, yanmaya karşı yüksek direnci ve uzun ömürlü oluşuyla öne çıkıyor.

Levhalar, hem betonarme ve çelik binaların dış cephe kaplamasında hem de ön üretimli yapı sektöründe konteynerlerin taban ve tavanıyla prefabriklerin duvarlarında izolasyon malzemesi olarak kullanılıyor.

"Ülkemizi dünya pazarlarında temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekobord Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, İngiltere pazarında ürünlerine duyulan güvenin tekrar eden siparişlerle pekiştiğini, global pazardaki büyüme stratejilerinin sağlam adımlarla ilerlediğini aktardı.

Küresel pazarda rekabet edebilecek bir noktada olduklarını vurgulayan Güner, şunları kaydetti:

"Farklı coğrafyalarda uzun ömürlü, estetik ve sürdürülebilir yapılar inşa edilmesine katkı sağlamaktan ve ürettiğimiz katma değerli ürünlerle ülkemizi dünya pazarlarında temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Hedefimiz, üretimimizin yüzde 50'den fazlasını ihraç eder bir konuma gelmek."