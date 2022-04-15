EKO İKLİM Zirvesi Ankara'daki otellerin doluluk oranlarına zirve yaptırdı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) öncülüğünde 30-31 Mart'ta gerçekleştirilen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcıları Ankara'ya çekmesiyle kentteki otellerin doluluk oranlarına da katkı sağladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, başkentin otel ve konaklama sektörü temsilcileri, artan konaklama oranları dolayısıyla ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'a sektör adına teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Ankara Turistik Otelciler Derneği (ANTOD) Başkanı Atilla Aytun, Ankara Skal Derneği Başkanı Akın Okyay, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı ve Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Savaş Çolakoğlu hazır bulundu.

"Son 5 yılın en yüksek doluluk oranı"

Çolakoğlu, burada yaptığı konuşmada, EKO İKLİM Zirvesi'nin Ankara'daki otel ve konaklama sektörünü canlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zirve başlamadan önce bölgedeki oteller doldu, yavaş yavaş da ATO Congresium çevresindeki otellerin doluluk oranları arttı ve bu dalga büyüyerek şehrin her tarafına etki etti. Ankara'daki turizm sektörü temsilcileri olarak, sektörün gelişmesinin şehrin kongre ve fuar turizminde tanınması ve gelişmesi olduğunu sürekli dile getiriyorduk. Bu tezimizi ATO'nun desteğiyle gerçekleşen EKO İKLİM Zirvesi kanıtladı. Mart ayı konaklama verileri son 5 yılın en yükseğine çıkarak 464 bin kişi oldu. Bu veri, gerçekleştirilen zirvenin şehrimiz otel ve konaklama sektörü açısından ne kadar değerli olduğunun göstergesi niteliğindedir."

ATO Başkanı Baran da iklim değişikliğinin ekonomi başta olmak üzere insan yaşamına etkileri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıkları zirve nedeniyle şehrin otel ve konaklama sektörünün hareketlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Baran, "Amacımız iklim değişikliğinin ekonomiye etkileri konusunda farkındalık oluşturmaktı. Bunun yanı sıra kent ekonomisine katkı sağlamış olması da ayrıca çok önemli. Benzer sonuçları marka haline gelmiş dünya örneklerinden görüyoruz. Ankara'nın da benzer şekilde kongre ve fuar turizminde canlanması, oda olarak hedeflerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz da otel ve konaklama tesislerindeki doluluğun zirvenin başarısını göstermesi açısından faydalı olduğuna işaret ederek, "Zirve kendi amacının dışında şehirde bir ekonomi oluşturdu. Otel, lokanta ve restoranlarla birlikte pek çok sektörde doluluk oranlarının artması sevindirici." ifadesini kullandı.

EKO İKLİM Zirvesi, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığıyla 30-31 Mart'ta gerçekleştirilmişti.