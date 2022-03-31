EKO İKLİM Zirvesi'nde "Yeşil Dönüşümde Destek Programları" ele alındı

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "Yeşil Dönüşümde Destek Programları" konulu oturum gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirve kapsamındaki oturumun moderatörlüğünü Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay yaptı.

"Yeşil Dönüşümde Destek Programları" başlığını taşıyan oturumda, kamu kurumlarının söz konusu dönüşümü sağlayan veya sağlamak isteyen işletmelere yönelik sağladığı destekler ele alındı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, konuşmasında, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren iklim sorunuyla ilgili birçok kurumun çalışmalar yapmaya başladığını söyledi.

KOSGEB'in de yeşil dönüşüm kapsamında KOBİ'lere yönelik çeşitli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Kurt, ilk faaliyetlerinin firmaların ellerindeki kaynakları daha verimli kullanmasına yönelik olduğunu ifade etti.

Kurt, bu kapsamda elektrik motor dönüşümleri konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Elektrikli motorlarının sanayide kullanımı çok yüksek düzeyde. Sanayideki elektriğin yaklaşık yüzde 70'ini bu motorlar çekiyor. Bu motorlar içerisinde kullanılmaması gereken türlerin dönüştürülmesine yönelik bilgilendirmeler, çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda 93 bin işletmeyle muhatabız. Bunların 30 bin kadarı imalat sanayiinde, diğerleri de otel ve restoran gibi işletmeler." diye konuştu.

Firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti

Türkiye'nin sanayi yoğunluğu olan birçok bölgesinde verimlilik konusunda teknik yeterliliğin zayıf olduğunu dile getiren Kurt, bu konuya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Enerji Verimliliği Danışmanlığı" (EVD) çalışması olduğunu ve bu konuda şu ana kadar 53 firmanın ruhsatlandırıldığını anlattı.

Kurt, tüketimi 100 bin kilovatsaatin üzerinde olan bütün firmalara danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade ederek, "Emisyon azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak, verimliliği arttırmak için firmalara ücretsiz yerinde danışmanlık desteği veriyoruz. Bu çalışma yaptığımız firmalara bir rapor sunacağız. Bu rapor, o işletmenin enerji verimliliği ön etüdü olacak. Böylelikle KOBİ'lerimiz ellerindeki imkanların daha verimli nasıl kullanacaklarının farkına varacaklar." ifadesini kullandı.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de iklim değişikliğini ve Avrupa Birliğinin Yeşil Mutabakat eylem planına uyum konusunu yerel farklılıkları da dikkate alarak bölgesel gelişme politikalarına adapte ettiklerini söyledi.

Her bölgenin kendi imkan, kabiliyet ve ihtiyaçlarına yönelik proje ve program geliştirdiklerine işaret eden Yeniçeri, şunları kaydetti:

"Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi merkez konumundaki şehirlerde 'Cazibe Merkezleri Destek Programı' yapıyoruz. Erzurum'da hayvan atıklarını kullanarak enerji üreten bir tesis projemiz var. Ağrı'da jeotermal kaynaklardan seracılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Diğer bölgelerde de güneş enerjisi sistemleriyle enerji üretimine yönelik çalışmalar hayata geçiriyoruz."

Oturumun ardından konuşmacılara anı plaketi verildi.