EKO İKLİM Zirvesi'nde "Sanayinin Yeşil Dönüşümü" tartışıldı

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı kapsamında "Sanayinin Yeşil Dönüşümü" oturumu gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirve kapsamındaki oturumun moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan

Müderrisoğlu yaptı.

"Sanayinin Yeşil Dönüşümü" başlıklı oturumda yeşil dönüşümde şirketlerin neler yapması gerektiği ve kamunun üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar değerlendirildi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "iklim adaleti" konusuna değinerek, karbondioksit emisyonunun büyük kısmının dünyanın önde gelen ülkeleri tarafından yapıldığını söyledi. Özdebir, bu durumun faturasını dünyada bütün ülkelerin ödemek zorunda kaldığını ve iklim adaletsizliğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan tedbirlerle ülkelerin karbon emisyonunu sıfıra indirme çalışmalarının hız kazandığına dikkati çeken Özdebir, şöyle konuştu:

"Avrupa, çok önceden enerji yoğun işleri kendisinin doğusundaki ülkelere pasladı. Bizim ülkemizdeki birçok iş enerji yoğun işler haline geldi. Ülkemizin de çeşitli avantajları var. Yenilenebilir enerji bakımından ciddi kaynaklarımız bulunuyor. Bu kaynaklarımızı değerlendirmeye çalıyoruz. Ülkemizde hidroelektrik santralleri yapıldı, güneş enerjisine çok ciddi yatırımlar, çok sayıda rüzgar türbinleri görebiliyoruz."

Özdebir, sürdürülebilirliği hedeflerinin odak noktasına koyan yeni firmaların daha çok görüleceğini belirterek, bankaların da bu tür firmalar için hazırlıkları olduğunu dile getirdi.

ASO olarak üye firmaların karbon ve su ayak izlerinin hesaplanmasını sağladıklarını söyleyen Özdebir, sektörlerle ilgili neler yapılması gerektiği noktasında çalışmaları yaptıklarını anlattı.

"Kredi gücü sürdürülebilirlik konusunda oluşturduğunuz değerden geçecek"

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da bu zamana kadar dünyanın hor kullanıldığını, burada gelişmiş ülkelerin hata payının büyük olduğunu ifade etti.

Dünyanın kırmızı alarm verecek noktaya geldiğine işaret eden Bahçıvan, bu durumun artık sadece raporlarda değil, olağanüstü iklim krizleriyle de görüldüğünü bildirdi.

Bahçıvan, AB Yeşil Mutabakatı'nın artık hiçbir toplumun bu konunun dışında kalamayacağının göstergesi olduğunu, buna uymayanların geleceğin dünyasında yeri olmayacağını dile getirdi.

Sanayiciler olarak ileride rekabet edebilir hale gelmek için geleceğin tüketicilerinin görüşlerine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Gelecek tüketici, bir ürünün çevreye ne kadar zarar verdiğini veya ne kadar az verdiğini tartarak o ürünü tüketecek. Bu tüketim maddelerini satacak noktalarda koyacakları ürünlerdeki dikkat edecekleri en temel nokta bu olacak. Dolayısıyla biz sanayiciler olarak geleceğin pazarlarını şekillendireceksek en çok dikkat edeceğimiz nokta geleceğin tüketicilerini sahiplenmek, onları elimizde tutmak ve sürdürülebilirlik konusunda maksimum gayret göstermek olacak. Bu da üretim şekillerimizin, kullandığımız ürünlerin değişmesinden geçecek. Tesislerinizin kredi gücü, sürdürülebilirlik konusunda oluşturduğunuz değerden geçecek."