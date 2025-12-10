İSO, ekmek ve unlu mamuller sektöründen profesyonelleri bir araya getirdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "Ekmek ve Unlu Mamüller Sektöründe Riskler, Sanayileşme ve Kentsel Dönüşüm" başlıklı etkinlik, sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

İSO'nun Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Gürcan, ekmek fiyat tarifeleri, zincir marketlerin ödeme vadeleri ve iade süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürcan, mevcut sistemde bakanlığın zam taleplerine genellikle ret cevabı verdiğini anlatarak, Türkiye genelinde tek bir fiyat politikasının uygulanmasının zorluklarına dikkati çekti.

Gürcan, her ilin kira, işçilik ve genel giderlerinin farklılık gösterdiğini belirterek, fiyatların il bazında kurulacak uzlaşma komisyonları tarafından belirlenmesinin hem sektör hem de tüketici dengesi açısından daha sağlıklı ve yönetilebilir bir yöntem olacağını söyledi.

Zincir marketlerle ticari ilişkilere de değinen Gürcan, marketlerin 30 günlük yasal ödeme süresine uyması konusunda kararlı olduklarını ve denetimlerin sürdüğünü vurguladı.

Gürcan, ekmek israfının önüne geçmek için yeni bir düzenlemeye değinerek, "Artık ekmekte iade olmasını engelleyeceğiz. Marketler satabileceği kadar ürün almalı, akşam rafların dolu görünmesi uğruna yapılan israfın önüne geçilmeli." dedi.

Konuşmasında tarım ticareti verilerini de paylaşan Gürcan, lisanslı depoculuk faaliyetlerinin hızla geliştiğini ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası'ndaki (TÜRİB) işlem hacminin 361 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

"Organizasyon sektörün geleceği adına önemli bir adım"

İSO Meclis Üyesi Mehmet Umur da son dönemde fırıncıların karşılaştığı en büyük risklerden birinin kentsel dönüşüm olduğunu vurguladı.

Mevcut fırınların, binaların yenilenmesi sürecinde ruhsat kayıpları yaşadığını belirten Umur, "Yıkılıp yeniden yapılan binalarda fırıncı esnafımız tekrar ruhsat elde etme noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da arz ettik." diye konuştu.

Umur, ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesine işaret ederek, İstanbul Sanayi Odası'nın fiyat belirleme yetkisinin bulunmadığını, yetkinin İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Fırıncılar Odası nezdinde yürütüldüğünü söyledi.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çökmez de gerçekleştirilen organizasyonun sektörün geleceği adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Çökmez, "Bu çalıştay, hem İstanbul Sanayi Odamız hem de ekmek ve unlu mamuller sektörümüz için büyük önem arz etmektedir. Buradan çıkacak sonuçların, İSO bünyesinde faaliyet gösteren diğer gıda komitelerine de fayda sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin de toplantıda, artan maliyetler ve yasal düzenlemeler konusunda bilgi verdi.

Çetin, "Maliyet artışlarının düzenli takip edildiği, bilimsel verilere dayalı ve sürdürülebilir bir fiyat belirleme sisteminin oluşturulması şart. Bu sistem hem tüketiciyi koruyacak hem de esnafın ayakta kalmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Tespo Market Bölge Müdürü İsmail Selalmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, İSO Meclis Üyesi Mehmet Umur, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Yaşar Serpi ve İTO Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.