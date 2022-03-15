Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu Toplantısı yapıldı - Haberler

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Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu Toplantısı yapıldı

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Erzincan Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve ilçelerde faaliyet gösteren odaların talepleri doğrultusunda Birlik Toplantı Salonunda Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu Toplantısı yapıldı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Erzincan Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve ilçelerde faaliyet gösteren odaların talepleri doğrultusunda Birlik Toplantı Salonunda Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliği kapsamında Erzincan merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafların ve odaların talepleri doğrultusunda Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu Toplantısı gerçekleşti. Birlik Başkanı Bedir Limon, kamu kurum temsilcileri ve ilçe oda başkanlarının katıldığı komisyon toplantısında fırıncı esnaflarca üretilen ürünlerin maliyetlerin tespiti konusunda istişarelerde bulunuldu. - ERZİNCAN

Ekmek Fiyat Tarifeleri Tespit Komisyonu Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Erzincan, Esnaf, Ekmek, Ekonomi, Haberler

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