Ekmek Adana'da 20 Temmuz'dan itibaren 7.5 lira
Ekonomi Haberleri
Adana'da 220 gram ekmeğin 20 Temmuz'dan itibaren 7.5 liraya satılacağı bildirildi.
Adana'da 220 gram ekmeğin 20 Temmuz'dan itibaren 7.5 liraya satılacağı bildirildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana'da ekmek 5 liradan 7.5 liraya çıkarak yüzde 50 zamlanıyor. Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz tarihinden itibaren 7.5 liraya satılacak. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi