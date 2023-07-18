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Ekmek Adana'da 20 Temmuz'dan itibaren 7.5 lira

Ekonomi Haberleri

Adana'da 220 gram ekmeğin 20 Temmuz'dan itibaren 7.5 liraya satılacağı bildirildi.

Adana'da 220 gram ekmeğin 20 Temmuz'dan itibaren 7.5 liraya satılacağı bildirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konfederasyonu tarafından fırıncılara gönderilen karara göre Adana'da ekmek 5 liradan 7.5 liraya çıkarak yüzde 50 zamlanıyor. Karara göre 220 gram ekmek 20 Temmuz tarihinden itibaren 7.5 liraya satılacak. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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