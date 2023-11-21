Ekimde Trafiğe 184 Bin 767 Araç Kaydedildi

TÜİK verilerine göre, ekim ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı 184 bin 767 olarak açıklandı. Bu dönemde trafiğe kaydedilen araçların çoğunluğunu motosikletler ve otomobiller oluşturdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekimde trafiğe 184 bin 767 aracın kaydının yapıldığını, 2 bin 580 aracın kaydının silindiğini, trafikteki toplam araç sayısının 182 bin 187 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,4 artarak 184 bin 767, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 3,5 azalarak 2 bin 580 oldu. Trafikteki toplam taşıt sayısı ekimde 182 bin 187 arttı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44'ü motosiklet, yüzde 40,9'u otomobil, yüzde 8,4'ü kamyonet, yüzde 3,8'i traktör, yüzde 1,8'i kamyon, yüzde 0,7'si minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıt.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, aylık yüzde 7 azaldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 4,1, otomobilde yüzde 2,5 artarken; motosiklette yüzde 14,1, kamyonette yüzde 11,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 11,1, traktörde yüzde 6, otobüste yüzde 2,2 ve kamyonda yüzde 1,1 geriledi.

TOPLAM TAŞIT SAYISI YÜZDE 8,15 ARTTI

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 196,4, motosiklette yüzde 158,8, otomobilde yüzde 72,3, otobüste yüzde 28,7, kamyonda yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 3, traktörde yüzde 2,3 artarken kamyonette yüzde 5,3 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 8,15 artışla 28 milyon 365 bin 819'a çıktı. Bu taşıtların yüzde 53'ü otomobil, yüzde 17,4'ü motosiklet, yüzde 15,7'si kamyonet, yüzde 7,7'si traktör, yüzde 3,4'ü kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,7'si otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıt.

75 BİN 494 OTOMOBİLİN KAYDI YAPILDI

Ekimde 723 bin 1 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtların yüzde 62,1'i otomobil, yüzde 16,1'i kamyonet, yüzde 12,9'u motosiklet, yüzde 3,7'si traktör, yüzde 2,4'ü kamyon, yüzde 2'si minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıt. Ekimde 75 bin 494 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

OTOMOBİLDE EN FAZLA TERCİH EDİLEN RENK GRİ

Ocak-ekim döneminde 1 milyon 908 bin 720 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 25 bin 80 oldu. Böylece ocak-ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 883 bin 640 artış gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 769 bin 650 otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 17,6'sı dizel, yüzde 9,1'i hibrit, yüzde 5,9'u elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li. Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 44 bin 117 otomobilin ise yüzde 35,9'u dizel, yüzde 33,7'si LPG'li, yüzde 28,4'ü benzinli, yüzde 1,4'ü hibrit ve yüzde 0,4'ü elektrikli. Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,8'i 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,8'i 1301-1400, yüzde 10,6'sı 1501-1600, yüzde 5,9'u 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerde en fazla tercih edilen ilk 3 renk yüzde 35,4 ile gri, yüzde 27,4 ile beyaz ve yüzde 12,3 ile mavi olarak belirtildi.