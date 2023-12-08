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Ekimde Sanayi Üretimi Beklentisi Yüzde 2,09 Artacak

8 Aralık 2023 12:05 Son Güncelleme: 12:07 Abone Ol

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim 2023 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin yapılan beklenti anketine göre, ekonomistler ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,09 artmasını bekliyor.