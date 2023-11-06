Ekimde Sanayi Kapasite Raporu Sayısı Arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ekimde onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, aylık bazda yüzde 9,1 artarak 4 bin 896 oldu. En çok kapasite raporu düzenlenen iller ise İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Konya oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ekim 2023'te onaylanan kapasite raporu sayısı, ekim 2022'ye göre yüzde 3,8 (181 adet) azalarak 4 bin 896 oldu.

TOBB, ekim ayına ilişkin onaylanan kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, ekim 2023'te onaylanan kapasite raporu sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 arttı.

TOBB tarafından Ekim 2023'te onaylanan kapasite raporu sayısı Ekim 2022'ye göre ise yüzde 3,8 (181 adet) azalarak 4 bin 896 adet oldu.

Ekim 2022'de 94 bin 284 olan TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı ekim 2023'te yüzde 3,3 oranında artarak 97 bin 370 oldu.

RAPOR DÜZENLENEN İŞLETMELERDEKİ TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI 3 MİLYON 995 BİN 259

Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalı?an sayısı ise ekim 2022'de 3 milyon 835 bin 855 iken yüzde 4,2 (159 bin 404) artarak, ekim 2023'te 3 milyon 995 bin 259 olarak belirlendi.

KAPASİTE RAPORU ONAYLAMA SÜRECİ

Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bile?im veya ?eklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla i?leyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten i? yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp i?lendiği yerleri i?letenler ve bili?im teknolojisi ile yazılım üretenler için odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.