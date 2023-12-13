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Ekimde Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Ciro Endeksi Yüzde 65,3 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekim ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4, hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 artış kaydetti. Aylık bazda ise ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ekimde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4, hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,1 arttı. Ekimde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,9, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,6, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,7 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 4,3 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

EndekslerAylık değişimYıllık değişim
Toplam Ciro4,165,3
SANAYİ2,954,6
Madencilik ve taş ocakçılığı6,764,8
İmalat2,854,3
İNŞAAT4,698,6
TİCARET4,769,4
HİZMET4,363,5
Ulaştırma ve Depolama3,944,4
Konaklama ve yiyecek6,992
Bilgi ve iletişim0,185,4
Gayrimenkul10,416,4
Mesleki, bilimsel ve teknik3,187,9
İdari ve destek5,397,2

Kaynak: AA / Ekonomi

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