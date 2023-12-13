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Ekimde Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Hizmet Sektörleri Ciro Endeksi Yüzde 65,3 Arttı

13 Aralık 2023 10:17 Güncelleme: 10:18 Abone Ol

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ekim ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4, hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 artış kaydetti. Aylık bazda ise ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.