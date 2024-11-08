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Ekim Ayında Yatırımcıları Külçe Altın Güldürdü

Ekim Ayında Yatırımcıları Külçe Altın Güldürdü
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TÜİK, ekim ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı. Yatırım araçları arasında en fazla kaybettiren ise BIST 100 endeksi oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında bir önceki aya göre yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,20 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,03 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,71, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,99, euro yüzde 2,42 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,46 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 2,25, DİBS yüzde 2,52, euro yüzde 3,93 ve BIST 100 endeksi yüzde 12,19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

KÜLÇE VE BORSA DEĞERLENDİRMELERİ

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,01 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre; mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,61, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,54 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,34, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,89 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,58, euro yüzde 4,07, dolar yüzde 7,16, DİBS yüzde 9,03 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 12,40, euro yüzde 14,62, dolar yüzde 17,37, DİBS yüzde 19,03 ve BIST 100 endeksi yüzde 25,74 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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