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Ekim Ayında Türkiye Genelinde Konut Satışları %76,1 Arttı

Ekim Ayında Türkiye Genelinde Konut Satışları %76,1 Arttı
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Ekim ayında Türkiye genelinde konut satışları önemli bir artış göstererek 165 bin 138'e ulaştı. Erzurum'da ise 1,437 konut satıldı ve ülke sıralamasında 25. sırada yer aldı.

Erzurum'da Ekim ayında bin 437, Türkiye genelinde ise ayında 165 bin 138 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti..

Erzurum, Ekim ayı konut satışında ülke sıralamasında 25. sırada yer aldı. Erzurum'da Ekim ayı içinde satışı yapılan bin 437 konuttan; 134'ü ipotekli ve bin 303'ü diğer gruptan gerçekleşti. 588 konut ikinci el, 849'i ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2023 yılında aynı dönemde bin 401 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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