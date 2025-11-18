Haberler

Ekim Ayında Türkiye'de 178 Bin 481 Taşıtın Trafiğe Kaydı Yapıldı

Güncelleme:
Ekim ayında Türkiye genelinde 178 bin 481 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Balıkesir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 683 bin 541'e ulaştı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıtların %49,1'i otomobil, %34,5'i motosiklet olarak kayıtlara geçti. Ancak bir önceki aya göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %9,1 azaldı.

Türkiye'de ekim ayında 178 bin 481 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Balıkesir'de ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 683 bin 541'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 683 bin 541 oldu. Türkiye'de Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,1'ini otomobil, yüzde 34,5'ini motosiklet, yüzde 11,4'ünü kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9, kamyonda yüzde 7,1, traktörde yüzde 3,9 artarken minibüste yüzde 44,2, motosiklette yüzde 30,8, otobüste yüzde 19,0 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 12,0 azaldığı açıklandı. - BALIKESİR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
