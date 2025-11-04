Ekim Ayında Tüketici Fiyat Endeksi Yüzde 1,81 Arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Genel TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,81 artış gösterdi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve diğer kalemlerle birlikte endeks üzerindeki etkiler analiz edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.
Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ekimde aylık yüzde 1,81 arttı.
Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,43, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,41 artış kaydetti.
Endeks, enerjide yüzde 1,28, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 3,15, hizmette yüzde 1,79 yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin ekimde aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle: