Ekim Ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde Eğitim Gruplarında Yüksek Artış

Güncelleme:
Tüketici Fiyat Endeksi'nde eğitim grubunda yıllık artış yüzde 65,69 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, giyim ve ayakkabı grubunda ise en düşük artış yüzde 7,98 olarak kaydedildi. Aylık bazda TÜFE, yüzde 2,55 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ekimde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 65,69 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 7,98 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,55, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,63, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,87 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,15 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde bir önceki aya göre en düşük artış yüzde 0,08 ile eğitimde gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 12,42 ile giyim ve ayakkabı oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41, ulaştırmada yüzde 1,07 ve konutta yüzde 2,66 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,83, ulaştırmada yüzde 0,16 ve konutta yüzde 0,45 artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 7,98 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 65,69 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,87, ulaştırmada yüzde 27,33 ve konutta yüzde 50,96 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,44, ulaştırmada yüzde 4,34 ve konutta yüzde 7,75 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 18'inde düşüş gerçekleşti, 7 temel başlıkta değişim olmadı, 118'inde ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE2,5532,87
Gıda ve alkolsüz içecekler3,4134,87
Alkollü içecekler ve tütün2,4227,56
Giyim ve ayakkabı12,427,98
Konut2,6650,96
Ev eşyası1,4828,90
Sağlık0,4832,06
Ulaştırma1,0727,33
Haberleşme0,2919,35
Eğlence ve kültür1,0025,32
Eğitim0,0865,69
Lokanta ve oteller1,3433,78
Çeşitli mal ve hizmetler0,8930,13
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,43, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,52 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,72 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ekimde aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,81 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 2,7 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 34,67 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE " göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 31,93 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,8134,67
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,4332,52
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,4132,05
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,3032,82
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE2,5633,07
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE2,7031,93
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
