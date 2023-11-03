Ekim Ayında Tüketici Enflasyonu Yüzde 61,36 Arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında tüketici enflasyonu yıllık yüzde 61,36, aylık yüzde 3,43 artış gösterdi. Konut en az artış gösteren ana grup olurken, lokanta ve oteller en yüksek artışı kaydetti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ekimde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,43, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla ekimde aylık bazda artışın en yüksek olduğu grup, yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ekimde aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup ise yüzde 0,18 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Ekim 2022'ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 25,98 ile konut olarak belirlendi.

Ekimde endekste kapsanan 143 temel başlıktan 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişim oranları (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 3,43 61,36 Gıda ve alkolsüz içecekler 3,2 71,99 Alkollü içecekler ve tütün 0,09 61,97 Giyim ve ayakkabı 13,73 39,15 Konut 7,54 25,98 Ev eşyası 2,6 60,96 Sağlık 2,64 81,3 Ulaştırma -0,18 71,99 Haberleşme 2,67 46,7 Eğlence ve kültür 2,26 56,96 Eğitim 0,29 80,83 Lokanta ve oteller 3,51 94,12 Çeşitli mal ve hizmetler 3,08 60,33

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,65 olarak kaydedildi.

Ekimde aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,72 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Aylık bazda en az yükseliş ise yüzde 2,98 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 68,72 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE", en düşük artış yüzde 57,71 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: