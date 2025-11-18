Ekim Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 14,8 Azaldı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 14,8 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 193 bin 636'ya yükselirken, otomobiller yüzde 49,1 ile kayıtlarda en yüksek payı aldı.

TÜİK, ekim ayına ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları" istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bunların yüzde 49,1'ini otomobil, yüzde 34,5'ini motosiklet, yüzde 11,4'ünü kamyonet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 azaldı. Bu dönemde kamyonet kaydı yüzde 18,3, otomobil kaydı yüzde 9,0, kamyon kaydı yüzde 7,1 ve traktör kaydı yüzde 3,9 arttı. Minibüs kaydı yüzde 44,2, motosiklet kaydı yüzde 30,8, otobüs kaydı yüzde 19,0 ve özel amaçlı taşıt kaydı yüzde 12,0 geriledi.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 azaldı. Yıllık bazda özel amaçlı taşıtlarda yüzde 47,1, kamyonette yüzde 19,0, otomobilde yüzde 17,4 ve kamyonda yüzde 12,6 artış görülürken; motosiklette yüzde 42,3, traktörde yüzde 37,4, minibüste yüzde 11,9 ve otobüste yüzde 5,7 düşüş yaşandı.

Toplam taşıt sayısı 33,2 milyonu aştı

TÜİK verilerine göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636'ya ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,6'sını otomobil, yüzde 21,1'ini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 981 bin 225 taşıt el değiştirdi. Devirlerde otomobiller yüzde 68 ile ilk sırada yer alırken, kamyonetler yüzde 14,9, motosikletler yüzde 9,8, traktörler yüzde 3,2, kamyonlar yüzde 1,9, minibüsler yüzde 1,6, otobüsler yüzde 0,4 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,2 pay aldı.

Ay içinde 87 bin 624 otomobil trafiğe kaydedildi

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 87 bin 624 otomobilin yüzde 12,8'i Volkswagen, yüzde 10,7'si Renault, yüzde 6,8'i Fiat, yüzde 6,7'si Toyota, yüzde 6,2'si Hyundai, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,6'sı Peugeot, yüzde 4,5'i Citroën, yüzde 4,4'ü Skoda, yüzde 4,1'i TOGG oldu. Diğer markaların payı yüzde 8,5 olarak hesaplandı.

Ocak–Ekim döneminde kayıtlar yüzde 10,8 azaldı

Yılın ilk on ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azalarak 1 milyon 937 bin 161 oldu. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 63,5 artarak 43 bin 823'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 893 bin 338 arttı.

Yeni kayıtların yakıt türleri

Ocak–Ekim döneminde kaydedilen 877 bin 251 otomobilin yüzde 46,3'ü benzin, yüzde 26,5'i hibrit, yüzde 16,9'u elektrikli, yüzde 9,1'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG'li araçlardan oluştu. Ekim ayı sonunda trafikteki toplam otomobillerin yüzde 32,9'u dizel, yüzde 30,8'i benzinli, yüzde 30,5'i LPG'li, yüzde 3,6'sı hibrit ve yüzde 1,9'u elektrikli oldu.

Ocak–Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30'u 1300 cc ve altı motor hacmine sahip oldu. Aynı dönemde kaydedilen otomobillerin yüzde 40,1'i gri, yüzde 24,8'i beyaz, yüzde 13,4'ü siyah ve yüzde 11,8'i mavi renkte üretildi.