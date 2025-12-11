Haberler

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,4 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim ayında ticaret satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artış gösterirken, perakende satış hacmi ise yüzde 15 arttı. Aylık bazda ticaret satış hacmi yüzde 3,6 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 0,2 arttı.

Ekim ayında ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,4 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 15 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15,0 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,6 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 arttı

Ticaret satış hacmi, 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını kahredecek
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title