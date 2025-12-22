Tüik: Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Ekim Ayı Verilerine Göre Yıllık Yüzde 33,66, Aylık Yüzde 2,04 Arttı

(ANKARA) - TÜİK Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Ekim ayı verilerini açıkladı. Buna göre; Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Ekim ayında (Tarım-GFE) yıllık yüzde 33,66, aylık yüzde 2,04 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Ekim ayı verilerine göre; Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Ekim ayında (Tarım-GFE) yıllık yüzde 33,66, aylık yüzde 2,04 arttı. Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,30 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,57 artış hesaplandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,79 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde de yüzde 27,19 artış kaydedildi.