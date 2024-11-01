Üye Girişi
Haberler

Ekim Ayında Market Fiyatlarında Şaşırtan Artışlar

Ekim Ayında Market Fiyatlarında Şaşırtan Artışlar
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayında marketlerde en fazla fiyat artışının salatalıkta görüldüğünü ve üretici ile market arasındaki fiyat farklarının dikkat çekici olduğunu açıkladı. Üretici fiyatları ile market fiyatları arasındaki farklar ve ürünlerdeki fiyat değişimleri detaylarıyla paylaşıldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 89,8 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 65 ile sivri biber, yüzde 60,4 ile yeşil soğan, yüzde 46 ile kabak, yüzde 34,1 ile domates takip etti" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını, aynı bölgede farklı satış noktalarından alınan gübre fiyatlarındaki farklılıkları ve aylık-yıllık girdi fiyatlarındaki değişimlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 368,5 ile karnabaharda görüldüğünü belirten Bayraktar, "Karnabahardaki fiyat farkını yüzde 281 ile patates, yüzde 259,4 ile beyaz lahana, yüzde 236,6 ile portakal ve yüzde 205,3 ile limon takip etti. Karnabahar 4,7 kat, patates 3,8 kat, beyaz lahana 3,6 kat, portakal 3,4 ve limon 3,1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 12 lira 50 kuruş olan karnabahar 58 lira 56 kuruşa, 3 lira 60 kuruş olan patates 13 lira 72 kuruşa, 4 lira 81 kuruş olan beyaz lahana 17 lira 30 kuruşa, 13 lira 75 kuruş olan portakal 46 lira 28 kuruşa, 10 lira olan limon 30 lira 53 kuruşa markette satıldı" ifadelerini kullandı.

"Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 89,8 ile salatalık oldu"

Bayraktar, ekim ayında marketteki 36 ürünün 21'inde fiyat artışı yaşandığını kaydederek, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 89,8 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 65 ile sivri biber, yüzde 60,4 ile yeşil soğan, yüzde 46 ile kabak, yüzde 34,1 ile domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 18,7 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 17 ile limon, yüzde 9,2 ile kuru incir, yüzde 7,9 ile Antep fıstığı, yüzde 7,5 ile kuru kayısı izledi" şeklinde konuştu.

"Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 23,4 ile patateste görüldü"

Üreticideki fiyatlara da değinen Bayraktar, "Ekim ayında üreticide 28 ürünün 18'inde fiyat artışı olurken, 7'sinde fiyat düşüşü görüldü. 3 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 23,4 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 13 ile limon, yüzde 10,1 ile yumurta, yüzde 8,8 ile pirinç ve yüzde 2,2 ile nohut izledi. Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 105,9 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 104,8 ile kabak, yüzde 102,2 ile sivri biber, yüzde 64,4 ile domates ve yüzde 60 ile havuç izledi" şeklinde konuştu.

Üreticideki fiyat değişimlerine de değinen Bayraktar, "Arz ve talepteki değişim yumurta fiyatlarını düşürdü. İklim değişikliği sebebiyle erken olgunlaşan erkenci ve orta erkenci limon çeşitlerinin aynı sezonlarda hasat ediliyor olması arzda artışa, talebin azalması fiyat düşüklüğüne neden oldu. Patateste rekoltenin yüksek olması sebebiyle şu an talep olmadığından dolayı fiyatlar düştü. Salatalık, kabak, sivri biber ve domateste tarladan seraya geçiş üretici fiyatlarını artırdı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
Enflasyon yüzde 41,5 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,46 zam alacak

Milyonlarca emeklinin alacağı zam netleşiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? EN YENİ CUMA MESAJLARI 1 KASIM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 1 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! CUMA HUTBESİ 1 KASIM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! İspanya sel felaketinde son durum ne? Selde kaç kişi öldü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.