TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında külçe altın en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer finansal yatırım araçları ise yatırımcılarına kaybettirdi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu duyurdu.

TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; ekimde en yüksek aylık getiriyi yurt için üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,36, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,89 oranları ile külçe altın sağladı. Yİ-ÜFE ile dolar yüzde 1,23, euro yüzde 0,08 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 oranlarında reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 2,87 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,88 oranlarında yatırımcılarına kaybettirdi. TÜFE ile dolar yüzde 0,23, euro yüzde 1,36, mevduat faizi yüzde 1,38, BIST 100 endeksi yüzde 4,27 ve DİBS yüzde 8,22 oranlarında kaybettirdi.

3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE'de yüzde 10,76, TÜFE'de yüzde 4,59 oranlarında yatırımcılarına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 26,14, TÜFE ile yüzde 30,26 oranlarında yatırımcılarına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE'de yüzde 24,70, TÜFE'de yüzde 20,02 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,66 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRME

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,15, TÜFE ile yüzde 33,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yİ-ÜFE'de külçe altın yüzde 26,09, euro yüzde 15,62 ve dolar yüzde 7,55 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 17,48 ve DİBS yüzde 43,67 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE'de ise külçe altın yüzde 8,92 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,12, dolar yüzde 7,09, mevduat faizi (brüt) yüzde 28,72 ve DİBS yüzde 51,34 oranlarında kaybettirdi.