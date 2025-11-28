Haberler

Ekim Ayında İstihdam 185 Bin Kişi Artarak 32.772 Milyona Ulaştı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bine ulaştı. İş gücüne katılma oranı yüzde 53,8'e, istihdam oranı ise yüzde 49,2'ye yükseldi.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ekimde aylık bazda 185 bin kişi artışla, 32 milyon 772 bine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 185 bin kişi artışla, 32 milyon 772 bin oldu. İstihdam oranı 0,2 puan artarak, yüzde 49,2'ye çıktı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ekimde bir önceki aya göre 157 bin kişi artarak, 35 milyon 804 bin kişiye ulaştı. İş gücüne katılma oranı da 0,2 puan artışla, yüzde 53,8 olarak kaydedildi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ekimde bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak, 42,2 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ekimde aylık bazda 1,1 puan artarak, yüzde 29,6'ya yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.54332.90733.636
İş gücü (bin kişi)35.80423.53712.267
İstihdam (bin kişi)32.77221.88610.885
İşsiz (bin kişi)3.0331.6511.382
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.7389.37021.369
İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,871,536,5
İstihdam oranı (yüzde)49,266,532,4
İşsizlik oranı (yüzde)8,5711,3
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)15,612,920,6
(Bitti)

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
